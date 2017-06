TORONTO — Todd Frazier, Matt Davidson et Jose Abreu ont claqué des circuits en solo pour mener les White Sox de Chicago vers un gain de 5-2 face aux Blue Jays de Toronto, samedi.

Frazier mettait fin à une disette de 0 en 19. Davidson fournissait un 15e coup de canon. Abreu obtenait sa 11e longue balle, toutes frappées à l’étranger.

Les White Sox méritaient une troisième victoire de suite, une cinquième à leurs six derniers matchs.

Mike Pelfrey (3-5) a limité les Jays à un point et quatre coups sûrs en six manches. Il a retiré cinq frappeurs au bâton et n’a pas accordé de but sur balles.

David Robertson a récolté un 11e sauvetage. Les Blue Jays déléguaient le coeur de leur formation avec Jose Bautista, Kendrys Morales et Justin Smoak, mais Robertson a réglé leur cas avec un ballon et deux retraits au bâton.

Marcus Stroman (7-3) a permis trois points et six coups sûrs en sept manches. Il n’avait pas été vaincu à ses 10 dernières sorties.

«Je pense que ‘Stro’ a été bon. Oui, il a donné trois circuits en solo, mais il a fait son travail, a affirmé le gérant des Blue Jays, John Gibbons. L’offensive n’a tout simplement pas généré suffisamment de points.»

Les Blue Jays ont échappé trois de leurs quatre dernières rencontres.

«Je suis certain que nous allons bientôt en gagner 10 de suite, a déclaré Stroman, un éternel optimiste. Il n’y a rien de différent dans le groupe. Nous savons que nous allons devoir passer à travers des moments plus difficiles, mais nous allons garder confiance.»

Les points des Torontois sont venus d’un double de Ryan Goins et d’un simple de Dwight Smith fils. Ce dernier a produit un premier point dans les majeures en septième. Il a cogné la balle à travers le monticule et poussé Smoak au marbre, ce qui réduisait l’avance des visiteurs à 3-2.

Les Sox ont doublé leur avance en huitième quand Josh Donaldson a commis une erreur sur un roulant de Frazier, avec deux retraits. Alen Hanson a ainsi pu marquer. En neuvième, Yolmer Sanchez a porté le score à 5-2 avec un amorti sacrifice, déposé au moment où Tim Anderson filait vers la plaque.

Le match a été disputé devant 47 171 personnes au Rogers Centre.