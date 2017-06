ANAHEIM, Calif. — Le centre des Ducks d’Anaheim Ryan Kesler a été opéré à la hanche et le finaliste au trophée Selke aura besoin de 12 semaines pour retrouver la forme.

Âgé de 32 ans, Kesler a été opéré la semaine dernière, selon ce que les Ducks ont indiqué samedi.

Kesler s’est fait retirer des fragments d’os lors d’un nettoyage de sa hanche. Le camp des Ducks commencera dans environ trois mois.

En 82 matchs cette saison, Kesler a inscrit 22 buts et 36 aides, avant d’ajouter un but et sept aides en 17 rencontres éliminatoires. Il a aidé les Ducks à atteindre la finale de l’Ouest.

Vétéran de 13 saisons dans la LNH, Kesler est finaliste pour l’obtention du trophée remis au meilleur attaquant défensif du circuit. Le gala de remise des prix de la LNH aura lieu mercredi, à Las Vegas. Kesler a remporté le trophée Selke en 2011.