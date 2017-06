MONTRÉAL — Les Alouettes de Montréal ont retranché 11 joueurs samedi, dont le demi défensif Jovon Johnson.

Johnson est un vétéran de 10 saisons dans la LCF. Âgé de 33 ans, il s’apprêtait à disputer une deuxième campagne avec les Alouettes.

En 18 rencontres en 2016, Johnson a réussi 59 plaqués, six sacs et trois interceptions, en plus de provoquer un échappé.

Vendredi, le directeur général des Alouettes, Kavis Reed, avait affirmé qu’aucun vétéran n’allait être libéré. Il avait aussi mentionné que Johnson faisait partie des plans de l’équipe.

Johnson a accumulé 504 plaqués, huit sacs et 32 interceptions en 160 matchs dans la LCF avec les Roughriders de la Saskatchewan, les Blue Bombers de Winnipeg, le Rouge et Noir d’Ottawa et les Alouettes.

Les autres joueurs ayant été libérés sont le receveur Danny Anthrop, le spécialiste des longues remises Chad Bushley, les joueurs de ligne offensive Mathu Gibson et Quinterrius Eatmon, les demis défensifs Tyran Finley, Jalen Rogers et Donald Unamba, le secondeur Tabari McGaskey, ainsi que les porteurs de ballon Jonah Hodges et Wayne Moore.

Le receveur Eugene Lewis a été ajouté à l’équipe d’entraînement.