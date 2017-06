REGINA — Le retour de Vince Young sur les terrains de football pourrait déjà être terminé.

L’agent de Young, Leigh Steinberg, a indiqué sur son compte Twitter samedi soir que les Roughriders de la Saskatchewan avaient libéré Young. Ce dernier s’était blessé à la cuisse pendant le camp d’entraînement et il n’a pas participé aux rencontres préparatoires.

Âgé de 34 ans, Young avait signé un contrat de deux saisons avec les Riders. Il a disputé huit saisons dans la NFL, mais il n’a pas disputé un match de saison régulière depuis 2011, avec les Eagles de Philadelphie.

Young s’est blessé le 6 juin et on s’attendait à ce qu’il rate entre quatre et six semaines d’action.

Il luttait avec le vétéran Kevin Glenn pour le poste de quart partant des Roughriders. Glenn devrait se retrouver derrière le centre jeudi, quand les Riders commenceront leur saison à Montréal, face aux Alouettes.

Young a connu une brillante carrière au niveau universitaire américain, aidant l’Université du Texas à remporter le championnat national en 2005. Il a ensuite été sélectionné au troisième rang du repêchage de la NFL par les Titans du Tennessee et a été nommé recrue par excellence du circuit en 2006.

Il a effectué 50 départs dans la NFL, mais il a quitté le monde du football en 2014, après qu’il eut été libéré par les Browns de Cleveland.