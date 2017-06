MONTRÉAL — À ses deux dernières visites à Montréal, Ricky Sismundo avait joué de bien vilains tours aux boxeurs d’Eye of the Tiger Management. Yves Ulysse fils s’est assuré de ne pas tomber dans les pièges tendus par le Philippin, bien que celui-ci lui ait donné du fil à retordre.

Après avoir soutiré une nulle à Dierry Jean et battu Ghislain Maduma, Sismundo (31-10-3, 13 K.-O.) n’a pas été en mesure de poursuivre sur sa lancée face à Ulysse (14-0, 9 K.-O.), qui a dominé cet affrontement et récolté une victoire par décision unanime avec des pointages de 99-90 et de 98-91, deux fois.

Ulysse a amorcé le combat sur les chapeaux de roue, envoyant son adversaire au tapis dès le deuxième assaut. Après avoir placé une belle gauche à la tête de Sismundo, Ulysse a suivi avec une combinaison qui a forcé le Philippin a mettre un genou au sol.

Le Montréalais a poursuivi ses attaques au troisième assaut, plaçant notamment deux bons crochets de droite à mi-chemin de l’engagement. Pendant ce temps, Sismundo a bien tenté de répliquer, mais Ulysse a esquivé la plupart de ses attaques, très larges.

Sismundo a ajusté sa défensive au milieu du combat, ce qui lui a permis de connaître ses meilleurs moments aux cinquième, sixième et septième rounds, sans vraiment ébranler Ulysse. Le Montréalais a rebondi en fin de septième, plaçant plusieurs bonnes droites en puissance.

Au huitième, les deux boxeurs ont répliqué coups pour coups et Ulysse a essuyé quelques bons crochets du Philippin, sans dommage cependant.

Ulysse a largement dominé les deux derniers rounds, forçant Sismundo à puiser dans son répertoire de coups pendables, soulevant les jambes de son adversaire pour l’envoyer au sol, ce que l’arbitre Martin Forest — et Ulysse — n’ont pas apprécié.

Beau retour de Butler

À son premier combat depuis son cuisant revers aux mains de Brandon Cook en janvier, Steven Butler (19-1-1, 16 K.-O.) a inscrit un retentissant K.-O. face au Polonais Damian Mielewczyk (10-4, 7 K.-O.).

Après un premier round au cours duquel Butler a surtout pris la mesure de son adversaire, le super mi-moyen a ouvert la machine au deuxième. Il a placé plusieurs combinaisons de coups en puissance dans ce round, avant d’envoyer Mielewczyk au tapis après 2:04 d’un solide uppercut de la droite. L’arbitre Alain Villeneuve n’a même pas donner de compte, signalant immédiatement la fin de l’affrontement.

Son entraîneur Rénald Boisvert souhaitait voir Butler livrer plusieurs rounds contre le Polonais. Ce sera pour une prochaine fois.

Germain réveille la foule

Avant que les diffuseurs officiels n’entrent en ondes, Mathieu Germain (10-0, 5 K.-O.) a réveillé la foule en livrant un excitant combat contre l’Espagnol Pablo Fuego (12-4, 2 K.-O.). Si Fuego a bien résisté aux assauts du super léger montréalais dans les premiers rounds, il a toutefois posé un genou au sol au septième. Germain a bien tenté d’en finir après le compte de huit, mais il n’a pas été en mesure de compléter le travail. Il a finalement inscrit une victoire par décision unanime de 80-71 sur la carte des trois juges.

David Théroux (12-2, 8 K.-O.) a offert un combat qui a plus à ses entraîneurs Stéphan Larouche et Pierre Bouchard face au Mexicain Francisco Javier Perez (16-9-1, 12 K.-O.). Le super léger de Sorel a placé plusieurs bonnes combinaisons qui lui ont permis de l’emporter par décision unanime. Tous les juges lui ont donné tous les rounds pour des pointages de 60-54.

Après avoir envoyé le Mexicain Armando Robles (31-7-2, 18 K.-O.) au tapis deux fois au premier assaut, Ayaz Hussain (13-1, 10 K.-O.) a dû trimer dur pour venir à bout de son adversaire. Le super léger a même essuyé quelques assauts du coriace Robles, qui semblait plus résistant au fur et à mesure que le combat progressait. Finalement, Hussain l’a emporté par décision unanime, obtenant la faveur des trois juges par 80-70.

Clovis Drolet (2-0, 2 K.-O.) a offert une autre bonne performance face à l’Argentin Gustavo Alberto Sanchez (13-16-1, 4 K.-O.). Le poids moyen de Beauport a inscrit un K.-O. technique à 1:57 du deuxieme round.

Filière Anna Reva

Les trois premiers combats de la soirée ont été l’affaire des nouveaux protégés d’Anna Reva, qui est responsable de la venue d’Artur Beterbiev au Québec. Les trois pugilistes n’ont pas perdu de temps.

En levée de rideau, le lourd léger Artur Ziatdinov (1-0, 1 K.-O.) a rapidement passé le K.-O. au Hongrois Csaba Schrammel (0-3-1, 0 K.-O.). Ziatdinov, entraîné par Mike Moffa, a mis fin à la soirée de travail de son adversaire avec un crochet de gauche au foie après 1:16 seulement.

Le poids plume Andranik Grigoryan (2-0, 1 K.-O.) a par la suite terrassé l’Argenton Ricardo Ocampo (12-8, 7 K.-O.) après 1:20 d’action seulement. Ocampo a visité le tapis après avoir encaissé trois bonnes combinaisons droite-gauche au visage. La dernière aura été de trop. Même si Ocampo s’est relevé avant la fin du compte, l’arbitre Villeneuve a stoppé les hostilités.

Finalement, Nurzat Sabirov (2-0, 2 K.-O.) a obtenu plus d’opposition de l’Américain Lorawnt T. Nelson (2-2, 2 K.-O.), qui a forcé le super moyen du Kazakhstan à travailler jusqu’à 1:02 du troisième round. Après avoir visité le tapis pour la deuxième fois du combat, Nelson essuyait une pluie de coups de Sabirov quand l’arbitre Forest a décidé qu’il en avait vu assez. On a appris plus tard que Nelson a dû se rendre dans un hôpital montréalais en raison d’une fracture de la mâchoire.