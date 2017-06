STUTTGART, Allemagne — Le Français Lucas Pouille a vaincu Feliciano Lopez 6-4, 6-7 (5), 6-4 pour s’adjuger le titre de l’Omnium de Stuttgart, dimanche.

Pouille, la quatrième tête de série, avait reçu une invitation pour le tournoi disputé sur le gazon. Il a claqué 29 as et préservé six des sept balles de bris offertes à son adversaire avant d’obtenir son troisième titre de la campagne, après deux heures et cinq minutes de jeu.

Le tennisman âgé de 23 ans, qui a sauvé une balle de match lors de son premier match à Stuttgart contre l’Allemand Jan-Lennard Struff, a pris part à sa troisième finale de la saison, et sa cinquième au total en carrière.