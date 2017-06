BALTIMORE — Ubaldo Jimenez a été excellent lors de son premier départ depuis le 22 mai dernier, Mark Trumbo a cogné un circuit pour une deuxième journée consécutive et les Orioles de Baltimore ont battu les Cardinals de St. Louis 8-5, dimanche.

Seth Smith et Trey Mancini ont permis aux Orioles de débuter le match en trombe en claquant des circuits dans les deux premières manches. Welington Castillo a ajouté un circuit en solo en cinquième pour permettre à l’équipe locale de prendre les devants 7-2.

Lors de la série face aux Cardinals, les Orioles ont inscrit 10 circuits et ont remporté deux des trois rencontres pour revenir à égalité avec la barre de ,500 (34-34).

Brad Brach a récolté son 12e sauvetage pour les Orioles.

En quatre manches et deux tiers, le partant des Cardinals Lance Lynn (5-4) a alloué sept coups points et neuf coups sûrs, dont quatre circuits, en plus de retirer cinq frappeurs sur des prises.

Rays 9 Tigers 1

Logan Morrison a étiré les bras deux fois, Steven Souza fils a claqué un premier grand chelem en carrière et les Rays de Tampa Bay ont écrasé les Tigers de Detroit 9-1 pour diviser les honneurs de cette série de quatre affrontements.

Derek Norris et Evan Longoria ont aussi joint la fête en cognant un circuit pour les Rays, qui ont gagné cinq des sept matchs contre les Tigers cette saison.

Jake Faria (3-0) a alloué un point, six coups sûrs et un but sur balles en sept manches au monticule. Il a retiré neuf frappeurs sur des prises, un sommet en carrière dans les Majeures. Faria est le deuxième lanceur partant de l’histoire des Rays à gagner ses trois premières parties en carrière, rejoignant Jeremy Hellickson.

Buck Farmer (2-1) a concédé sept points en deux manches et un tiers et il a maintenant donné 13 points en quatre manches et deux tiers au cours de ses deux derniers départs. Farmer a accordé cinq coups sûrs, dont trois circuits, un but sur balles et il a atteint un adversaire.