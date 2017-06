LONDRES — Nick Kyrgios a déclaré forfait en raison d’une blessure après avoir perdu le premier set 7-6 (3) face à Donald Young au premier tour du tournoi de Queen’s, un nouveau contretemps pour le joueur australien.

Kyrgios, neuvième tête de série, a glissé en disputant le deuxième point du neuvième jeu avec une égalité de 4-4 et il a eu besoin de l’intervention du soigneur pour sa hanche gauche, qui lui a causé des soucis au cours des sept derniers mois.

Après avoir perdu le bris d’égalité, il a ramassé son sac et a serré la main à Young.

La présence de Kyrgios au tournoi de Wimbledon, qui commence le 3 juillet, est incertaine.

Plus tôt, Jo-Wilfried Tsonga, no 5, a défait Adrian Mannarino 6-2, 6-2, et Grigor Dimitrov a vaincu Ryan Harrison 6-3, 6-1.

Andy Murray entreprendra la défense de son titre mardi.