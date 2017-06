BIRMINGHAM, Royaume-Uni — La quête d’un premier titre sur gazon pour la favorite Elina Svitolina pourrait optimiser ses préparatifs en vue du tournoi de Wimbledon et elle a commencé par une longue et acharnée victoire revanche contre Heather Watson à la classique Aegon.

Svitolina a tenu tête à la no 2 britannique, victorieuse quand elles se sont affrontées sur gazon à Eastbourne il y a deux ans, malgré un inquiétant passage à vide à la mi-match quand sa première balle de service l’a laissée tomber. Elle l’a finalement emporté 6-2, 5-7, 6-3.

Même si Svitolina a remporté le tournoi de Rome le mois dernier et, à 22 ans, se veut la plus jeune joueuse du top-10 mondial, elle n’a pas encore trouvé la confiance et la capacité de s’adapter pour imposer son jeu puissant au gazon.

Néanmoins, elle a réussi un bris opportun au quatrième jeu du set final à l’aide de quelques balles coupées. Malgré une légère hésitation quand elle a laissé filer une avance 40-15, elle a concrétisé sa victoire quand Watson a été incapable de retourner deux services.

«Je savais qu’elle aurait la foule derrière elle, alors j’essayais de me battre sur toutes les balles, a déclaré Svitolina. J’essayais de ne pas la laisser revenir dans le match, mais elle a été solide.

«Bien sûr, il y aura de petits ajustements (au gazon). Mais je ne me complique pas la vie.»

Svitolina devrait progresser dans une moitié de tableau qui pourrait éventuellement la mener à un quart de finale contre la Tchèque Barbaro Strycova, no 8, et peut-être une demi-finale contre l’Espagnole Garbine Muguruza, l’ancienne finaliste de Wimbledon.

Elle affrontera maintenant la Russe Natalia Vikhantseva alors qu’elle tente de justifier le rang de première tête de série qu’on lui a accordé cette semaine.

C’est ainsi parce que la favorite Angelique Kerber s’est désistée dimanche en raison d’une blessure. C’est un autre coup dur pour le tournoi qui était déjà privé de trois autres joueuses du top-10 — Simona Halep, Karolina Pliskova, Agnieszka Radwanska — ainsi que de la tenante du titre Madison Keys, et de Maria Sharaopova, toutes blessées.

Le directeur du tournoi, Patrick Hughesman, a confirmé qu’il aborderait le sujet de ces nombreux forfaits avec la WTA, disant qu’il était «frustrant» que le tournoi ait perdu tant de joueuses vedettes.