MINNEAPOLIS — Les Twins du Minnesota ont envoyé le lanceur Phil Hughes dans les mineures afin de lui offrir une période de réadaptation pour qu’il puisse se remettre d’une blessure à l’épaule droite.

L’équipe a annoncé lundi que Hughes rejoindrait les Red Wings de Rochester mercredi.

Hugues a subi une intervention chirurgicale il y a un an, afin de lui retirer une côte, après avoir été diagnostiqué avec le syndrome du défilé thoracobrachial qui lui causait, entre autres, des douleurs à l’épaule et de la fatigue, en plus de diminuer sa rapidité. La saison dernière, il avait affiché un dossier de 1-7 et une moyenne de points mérités de 5,95.

Après avoir récolté une fiche de 4-3 et une moyenne de points mérités de 5,74 en neuf départs cette saison, Hughes a été placé sur la liste des blessés le mois dernier en raison d’inflammation aux biceps et de douleur ressentie dans son épaule. Il est maintenant en mesure de lancer à nouveau. Les Twins le considèrent comme un releveur.