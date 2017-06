WEST PALM BEACH, Fla. — L’ancien secondeur des Giants de New York Lawrence Taylor a plaidé coupable à une accusation de conduite avec facultés affaiblies en Floride, lundi.

Le Palm Beach Post rapporte que Taylor a plaidé coupable à de la conduite avec facultés affaiblies incluant blessures ou bris matériel, dans le comté de Palm Beach.

Il a été condamné à un an de probation et à neuf mois sans permis de conduire. Il doit aussi payer 1500 $ et participer à des tâches communautaires.

Taylor a été arrêté après avoir percuté une roulotte et une voiture de patrouilleurs sur la ‘Turnpike’ de la Floride, en septembre 2016.

L’alcootest a révélé des taux d’alcool dans le sang de 0,082 et 0,084 pour cent. La limite légale en Floride est 0,08 pour cent.

Taylor a passé 13 saisons avec les Giants, aidant le club à remporter le Super Bowl en 1987 et 1991.