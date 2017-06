ST. PETERSBURG, Fla. — Scott Schebler et Scooter Gennett ont frappé des circuits et Joey Votto a brisé l’égalité avec un simple d’un point en huitième, lundi, permettant aux Reds de Cincinnati de l’emporter 7-3 face aux Rays de Tampa Bay.

Les Reds stoppaient ainsi une série de neuf revers.

Schebler a claqué son 19e circuit de la saison pour ouvrir la cinquième manche. Il rejoint ainsi Votto au sommet de l’équipe. Gennett a frappé une longue balle pour une deuxième journée consécutive afin de porter la marque à 3-0 en sixième. Il s’agissait de ses premiers circuits depuis qu’il en avait frappé quatre dans un seul match face aux Cardinals de St. Louis, le 6 juin.

Le simple de Votto aux dépens de Jose Alvarado (0-2), frappé en huitième, a permis aux Reds de prendre les devants pour de bon.

Steven Souza fils a inscrit un circuit en solo dans une cause perdante. Le gain est allé à Michael Lorenzen (4-2), qui a lancé en septième et en huitième.

Indians 12 Orioles 0

Carlos Santana a produit trois points et les Indians de Cleveland ont écrasé les Orioles de Baltimore 12-0, lundi,

Santana a cogné un circuit de deux points et un ballon sacrifice pour les Indians, victorieux à leurs six derniers matches.

Austin Jackson a lui aussi poussé trois coureurs au marbre, résultat de deux doubles.

Jason Kipnis a frappé une longue balle en solo, tandis que Lonnie Chisenhall a produit deux points avec un simple et un double.

Les Indians ont récolté sept coups de deux buts.

Corey Kluber (6-2) a espacé trois simples, cheminant vers un cinquième jeu blanc en carrière.

Kluber a retiré 11 frappeurs au bâton et n’a pas alloué de but sur balles. Il a signé un 12e match complet en carrière.

Dylan Bundy (7-6) a donné six points, six coups sûrs et trois buts sur balles en quatre manches et un tiers.

Red Sox 2 Royals 4

Whit Merrifield a brisé l’égalité en frappant un simple en septième, Eric Hosmer a cogné un circuit de deux points et les Royals de Kansas City ont vaincu les Red Sox de Boston 4-2.

Les Royals l’emportent pour la huitième fois en neuf rencontres.

Jason Hammel (4-6) a performé durant sept manches, avant de laisser le monticule à Mike Minor, qui a rempli les sentiers alors qu’il y avait deux retraits en huitième. Cheslor Cuthbert a cependant mis un terme à la menace en envoyant la balle frappée par Christian Vazquez au premier but.

Kelvin Herrera a récolté son 16e sauvetage de la saison.

Le releveur des Red Sox Blaine Boyer (0-1) a permis à Merrifield de frapper un simple d’un point en septième.

Padres 2 Cubs 3

Willson Contreras a égalé la marque en frappant un circuit, Javier Baez a marqué le point victorieux sur une erreur et Wade Davis s’en est tiré sans trop de dégât en neuvième pour permettre aux Cubs de Chicago de l’emporter 3-2 face aux Padres de San Diego.

Anthony Rizzo a frappé un ballon-sacrifice, prolongeant sa séquence au bâton à 13 matchs en frappant à deux reprises en trois présences au bâton en plus de récolter un point pour ouvrir la marque en troisième.

Jose Pirela et Yangervis Solarte ont tous les deux claqué un circuit en solo pour les Padres. L’erreur de Pirela a permis aux Cubs d’inscrire le point victorieux.

Hector Rondon (2-1) n’a accordé aucun point pour récolter la victoire. Davis avait des coureurs au deuxième et au troisième but, alors qu’il n’y avait qu’un seul retrait. Il a cependant retiré Wil Myers et a forcé Hunter Renfroe a frappé un roulant, pour provoquer le troisième retrait et ainsi récolter son 14e sauvetage en autant d’occasions.

Kirby Yates (1-1) a hérité de la défaite en allouant un point non mérité.