MIAMI — Marcell Ozuna a frappé un simple en neuvième, alors qu’il y avait deux retraits, et les Marlins de Miami ont effectué une remontée de six points pour vaincre les Nationals de Washington 8-7, lundi soir.

Justin Bour a nivelé la marque 6-6 en troisième en claquant un grand chelem, son 18e circuit de la saison. Giancarlo Stanton a également frappé sa 18e longue balle pour égaler le match en septième.

Bryce Harper, son 18e, et Anthony Rendon ont également cogné un circuit pour les Nationals.

Enny Romero (2-3) a retiré ses deux premiers frappeurs en neuvième, mais a accordé un but sur balles à Dee Gordon. Gordon a volé le deuxième et s’est rendu au troisième sur un simple de Stanton, avant que Christian Yelich n’obtienne un laissez-passer au premier pour remplir les sentiers.

AJ Ramos (2-3) s’est mérité la victoire du côté des Marlins en accordant qu’un seul but sur balles en neuvième.

Pirates 8 Brewers 1

Andrew McCutchen a produit trois points dont deux avec un circuit, aidant les Pirates de Pittsburgh à l’emporter 8-1 face aux Brewers de Milwaukee.

McCutchen a réussi une 13e longue balle en sixième avec David Freese sur les buts après un simple.

Le voltigeur de centre a ajouté un simple à la manche suivante, poussant à la plaque Gregory Polanco.

Gerrit Cole (5-6) n’a donné qu’un point et trois coups sûrs en sept manches, retirant cinq frappeurs sur des prises.

Travis Shaw a claqué un circuit pour les Brewers. Matt Garza (5-6) a été victime de quatre points et six coups sûrs en cinq manches et un tiers.

Giants 0 Braves 9

R.A. Dickey n’a accordé aucun point en sept manches, Matt Adams a de nouveau claqué une longue balle et les Braves d’Atlanta ont battu les Giants de San Francisco 9-0.

Il s’agissait d’un septième revers consécutif pour les Giants.

À 42 ans, Dickey (5-5) s’est sorti du pétrin en première pour ensuite connaître son meilleur départ depuis le début de la saison. Il n’a accordé que trois coups sûrs et il a retiré 16 des 17 derniers frappeurs qui se sont présentés devant lui.

Bien sûr, les Braves ont eu la chance d’affronter les Giants, qui connaissent un début de saison des plus décevants. La formation de San Francisco affiche un dossier de 26-46.

Adams a claqué un circuit en quatrième aux dépens de Johnny Cueto (5-7), une claque qui a fait un long chemin jusqu’aux estrades du côté droit. Le premier but a ajouté un simple d’un point en huitième, pour porter la marque à 6-0.

Depuis son acquisition des Cardinals de St. Louis, le 20 mai dernier, Adams a inscrit 10 circuits et il a récolté 27 points produits.