MAJORQUE, Espagne — Eugenie Bouchard s’est inclinée 6-7 (5), 6-4, 6-3 devant l’Italienne Francesca Schiavone au premier tour de l’Omnium de Majorque, mardi, à son premier tournoi de la saison sur le gazon.

Il s’agissait du deuxième duel entre les deux joueuses, et pour la deuxième fois c’est l’ex-championne des Internationaux de France qui l’a emporté, en deux heures et 24 minutes.

Elles ont chacune connu de bonnes séquences en début de rencontre, bien qu’aucune n’ait été en mesure d’obtenir une balle de bris lors des huit premiers jeux. La première s’est produite alors que Schiavone était au service et que la Québécoise menait 5-4. Bouchard a toutefois commis quelques erreurs et permis à Schiavone de récupérer. À son tour, l’Italienne a obtenu deux balles de bris au jeu suivant, et elle a converti sa première.

Au service, Schiavone a pris les devants 30-0, mais quelques coups gagnants de Bouchard lui ont permis de ramener les deux joueuses à égalité. Alors qu’elle disposait d’une balle de manche à 40-30, Schiavone a commis une double faute pour porter le jeu à égalité. La représentante de l’unifolié a alors adopté un style plus agressif en fond de terrain et ç’a porté ses fruits: elle a obtenu une autre balle de bris, puis la deuxième double faute de la joueuse de 36 ans a provoqué la tenue d’un bris d’égalité en première manche.

Les joueuses ont échangé de mini-bris en début de jeu, mais Bouchard s’est révélée la plus efficace au moment opportun. Elle a protégé son deuxième mini-bris et s’est adjugé le premier set 7-6 (5) en 56 minutes.

Schiavone a rapidement pris les commandes du deuxième set. Elle a maintenu son avance d’un bris tout au long de la manche, mais s’est révélée incapable de sceller l’issue du set alors qu’elle était au service à 5-3. Bouchard a plutôt brisé son adversaire pour porter la marque à 5-4, mais Schiavone l’a brisée de nouveau au jeu suivant pour l’emporter 6-4.

Bouchard et Schiavone ont ensuite échangé des bris en milieu de troisième set, mais Bouchard a alors paru incommodée par la chaleur. Schivano a brisé Bouchard pour la deuxième fois de la manche pour porter le score à 5-3, et elle a servi pour le match quelques minutes plus tard.

Bouchard participera au tournoi d’Eastbourne la semaine prochaine. Il s’agira de son dernier tournoi préparatoire en prévision de Wimbledon.