MONTRÉAL — Jacques Chapdelaine a tranché: c’est Dominique Tovell qui amorcera la saison comme secondeur intérieur.

L’ex-porte-couleurs de l’Université de la Louisiane à Lafayette aura donc pour mission de remplacer Bear Woods, libéré plus tôt pendant le camp d’entraînement après avoir été nommé joueur défensif par excellence de l’Association Est deux fois au cours des trois dernières campagnes.

Tovell, six pieds deux et 248 livres, a ainsi remporté la course à trois entre Anthony Sarao, Tabari McGaskey et lui.

«Il s’agit de trois gars qui étaient vraiment près l’un de l’autre, a noté Chapdelaine au terme de l’entraînement de mardi. Au bout du compte, ce qu’on aime de Dominique, c’est son gabarit, sa façon de se déplacer et sa façon de réagir.»

«C’est une bénédiction, a indiqué Tovell. Les gars n’ont pas cessé de m’aider, de m’encourager. Les entraîneurs m’ont préparé un cartable de jeux personnalisé, puisque c’est ma première année ici. Tout le monde fait un boulot extraordinaire pour me faire sentir à l’aise.»

Chapdelaine ne croit d’ailleurs pas qu’on doive s’inquiéter du fait que la direction ait pris autant de temps avant de confirmer Tovell à son poste.

«Le fait que ça nous ait pris autant de temps avant de statuer démontre à quel point ces trois joueurs étaient du même niveau. Ils apportent tous des éléments distincts. Au final, notre choix s’est arrêté sur un gars qui a déjà joué à cette position. Anthony a surtout joué comme secondeur extérieur, où la lecture du jeu est différente.

«Dominique est un peu plus explosif et réagit plus rapidement, tandis qu’Anthony lit les jeux, mais analyse plus longuement. Ça ne veut pas dire qu’il ne se développera pas en ce sens mais, pour l’instant, Dominique a une longueur d’avance.»

Sarao a été retenu par l’entraîneur-chef et devrait être en uniforme jeudi, quand les Alouettes recevront les Roughriders de la Saskatchewan au stade Percival-Molson. McGaskey, de son côté, n’a pas survécu aux dernières coupures du club, vendredi dernier.

Giguère et Taylor absents

Par ailleurs, Chapdelaine a confirmé que le receveur de passes Samuel Giguère et le demi défensif Raymon Taylor ne seront pas de la rencontre. Giguère souffre d’une blessure aux ischio-jambiers tandis que Taylor est diminué par un virus.

Les deux hommes étaient en uniforme pour l’entraînement de mercredi, mais n’ont pris part qu’à très peu de répétitions.

Il s’agira aussi d’un premier duel pour le quart Darian Durant face aux Riders, équipe avec laquelle il a passé les 10 premières saisons de sa carrière. Durant a été acquis en janvier dernier des Roughriders. Le vétéran de 34 ans a toutefois voulu minimiser l’importance de ce face-à-face devant les médias.

«Je veux seulement sauter sur le terrain, a-t-il dit. C’est un nouveau départ pour moi. Même pour l’équipe, avec une nouvelle direction et de nouveaux joueurs.»

Même son de cloche du côté de l’entraîneur Chapdelaine.

«Nous n’en avons pas discuté, car si je prenais le temps de le faire, cela signifierait qu’on accorderait plus d’importance à ce match qu’il ne le mérite, a souligné Chapdelaine. Nous avons discuté de la défensive des Roughriders, qui représente certains défis, mais rien d’inhabituel. C’est toujours la même routine.»