Phil Mickelson et son cadet ont décidé de couper les liens après une relation de travail de plus de 25 ans.

Mickelson et Jim «Bones» Mackay ont indiqué qu’il s’agissait d’une décision mutuelle, et non basée sur un incident.

Mackay, qui ne prendra pas sa retraite, est le seul cadet à temps plein à avoir travaillé avec Mickelson au cours de sa carrière. Il l’a aidé à remporter 45 titres, dont cinq majeurs. Mickelson a indiqué que son frère, Tim Mickelson, allait être son cadet pour le reste de la saison.

Mickelson n’a pas participé à l’Omnium des États-Unis le week-end dernier, préférant assister à la collation des grades de sa fille, en Californie.