RIMOUSKI, Qc — Le nouveau champion de la PGA du Canada, Jean-Philip Cornellier, est arrivé au club de golf Bic en compagnie du plus fort contingent de professionnels québécois du présent millénaire pour y disputer le Tournoi des Maîtres, le premier tournoi de la division provinciale de Circuit Canada Pro Tour.

Couronné champion canadien il y a à peine une semaine, grâce à une impressionnante victoire en finale aux dépens du Britanno-Colombien Bryn Parry, Cornellier entend bien continuer sur sa lancée.

«J’ai joué du bon golf toute la semaine au championnat canadien, a mentionné Cornellier à son arrivée à Bic. J’ai particulièrement bien fait sur les verts, et mes coups de départ étaient à point. Je frappais plus loin que tous les joueurs, de sorte que je pouvais atteindre en deux coups sur les normales-5.»

Détenteur d’une avance de sept trous après dix, Cornellier croyait bien se sauver avec une victoire facile.

«Dans ma tête, je remportais la victoire au 12e trou, a-t-il dit. J’ai commencé à y penser et je devenais plus nerveux. Bryn Parry s’en est aperçu et il a augmenté son niveau de jeu. J’ai réussi à tenir le coup et je voulais surtout éviter de disputer une prolongation, j’avais assez joué durant la semaine. Un excellent coup roulé au 18e m’a permis de savourer la victoire.

«J’ai appris beaucoup de cette semaine du championnat, surtout comment gérer mes émotions. J’ai connu les deux côtés de la médaille au niveau des émotions. Ce fut une expérience très profitable.»

La tâche sera loin d’être une marche dans le parc pour le professionnel de Knowlton, car il fera d’abord face à une opposition de taille avec la présence des gros noms du golf québécois. Ensuite, il devra composer avec le parcours lui-même.

L’an dernier, après avoir ouvert l’appétit des joueurs lors de la première ronde, le Bic s’est refermé lors du second parcours puisque seulement quatre joueurs avaient connu des rondes sous la normale. Cornellier était l’un de ces joueurs.

Dave Lévesque (Château Bromont), le champion en titre, avait amorcé le tournoi avec un magnifique pointage de 63 pour ensuite remettre une carte de 73 le lendemain. Ce qui ne l’avait pas empêché de signer la victoire avec une priorité de deux coups sur Billy Houle (Le Portage).

Cornellier avait pris le quatrième rang.

Lévesque se retrouve dans une position familière comme champion en titre et il est encore plus confortable parce que l’événement se joue sur un terrain qu’il connaît comme le fond de ses poches. Originaire de Price, il a eu l’occasion d’évoluer à maintes reprises sur le parcours du Bic.

Méthodique comme pour tous ses tournois, Lévesque ne laisse rien au hasard et il sait très bien que le vent peut jouer de très vilains tours à ceux qui croient que le terrain semble facile.

«À cause de mes performances précédentes à Bic, je suis considéré parmi les favoris, a expliqué Lévesque. Mais il y a des joueurs qui sont excellents dans le contingent. Pour ma part, ce que je dis toujours, c’est que je vais jouer un coup à la fois. Et tout dépendant de la météo, je serai agressif ou défensif.»

Le premier départ du Tournoi des Maîtres se fera à compter de 8 h 30.