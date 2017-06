LAS VEGAS — Le capitaine des Blue Jackets de Columbus Nick Foligno et le défenseur des Islanders de New York Travis Hamonic ont été honorés par le circuit Bettman lors de la remise des prix humanitaires de la LNH, qui se déroulait au T-Mobile Arena de Las Vegas, mardi.

Foligno a été honoré à deux reprises. L’attaquant a remporté le trophée King Clancy et le trophée Mark Messier, tandis que Hamonic a quant à lui obtenu le Prix de la fondation des joueurs de la LNH.

Les autres prix individuels seront remis mercredi lors du gala de la LNH.

Le trophée Mark Messier est remis annuellement au joueur qui fait preuve de leadership avec son équipe, sur la glace, comme en dehors, au cours de la saison régulière. Les autres finalistes étaient le défenseur Mark Giordano, des Flames de Calgary, et le joueur de centre Ryan Getzlaf, des Ducks d’Anaheim.

Le trophée King Clancy est remis annuellement au joueur de la LNH qui démontre un leadership hors pair tant sur la patinoire qu’à l’extérieur et qui s’implique de façon exceptionnelle au sein de sa communauté.

À 29 ans, Foligno a récolté 51 points, dont 26 buts, en 79 rencontres cette saison et a aidé son équipe à atteindre les séries éliminatoires pour la deuxième fois en huit ans. Il s’agit du deuxième meilleur total de points pour Foligno dans sa carrière de 10 saisons dans la LNH. En 2014-15, il avait récolté 73 points, dont 31 buts.

Le sixième capitaine de l’histoire des Blue Jackets s’est également impliqué dans la communauté avec son épouse Janelle. Ensemble, ils ont fait un don de 500 000 $ à l’Hôpital pour enfants de Boston, afin de leur montrer leur gratitude pour l’intervention chirurgicale que leur fille — alors nouveau-née, Milana a été opérée à l’hôpital en novembre 2013. Un don de 500 000 $ a également été fait au nom de leur fille au Nationwide Children’s Hospital de Columbus.

D’autre part, le Prix de la fondation des joueurs de la LNH est remis annuellement à un joueur de la LNH qui applique les valeurs fondamentales du hockey — engagement, persévérance et travail d’équipe — afin d’enrichir la vie des gens dans sa communauté. Hamonic a été honoré pour avoir créé des liens avec plus de 200 enfants qui ont perdu un parent à un jeune âge à l’aide de son programme « D-Partner ».

La Fondation de la LNH remettra 25 000 $ à l’organisation caritative du choix de Hamonic.

Le défenseur des Islanders a investi plus de 50 000 $ pour accueillir des participants de ce programme à des matchs des Islanders, leur procurant un traitement VIP ainsi que des rencontres spéciales. Il a également agi à titre d’ambassadeur d’événements pour la Fondation Rêves d’enfant, et a bonifié son implication dans la communauté en participant à de nombreux événements communautaires avec les Islanders, incluant la visite d’hôpitaux et d’écoles.

Au cours de ses sept saisons dans la LNH, toutes passées avec les Islanders, il a amassé un total de 146 points, dont 26 buts, en 444 matchs.

Il est le 20e récipiendaire du Prix de la fondation des joueurs de la LNH, qui a été décerné pour la première fois en 1997-98. L’autre finaliste pour l’obtention du prix a été l’attaquant des Flyers de Philadelphie Wayne Simmonds.