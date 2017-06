MIAMI — Bryce Harper a lancé le bal avec un simple de deux points qui lui permettait de prolonger sa séquence de matchs avec au moins un coup sûr à 13, Gio Gonzalez a bien fait pendant sept manches et ils ont aidé les Nationals de Washington à vaincre les Marlins de Miami 12-3, mardi.

Daniel Murphy a produit deux points et a cogné son 12e circuit de la saison pour les Nationals. Stephen Drew a ajouté trois coups sûrs et trois points produits, tandis que Ryan Zimmerman a produit trois points à l’aide d’un double et d’un simple.

Les Nationals, meneurs de la section Est de la Nationale, ont été 7-en-14 avec des coureurs en position de marquer.

Gonzalez (7-1) a accordé trois points et a retiré huit frappeurs sur des prises en route vers une quatrième victoire d’affilée. Le gaucher a un dossier de 7-3 avec une moyenne de 2,19 en 13 départs contre l’équipe de sa ville natale.

Le partant des Marlins Edinson Volquez (3-8) a concédé six points, cinq coups sûrs et cinq buts sur balles en quatre manches et deux tiers.

Marcell Ozuna a claqué son 19e circuit de la campagne pour les Marlins.

Giants 6 Braves 3

Austin Slater a frappé un circuit de trois points après que les Braves d’Atlanta eurent cafouillé sur une balle à double jeu et les Giants de San Francisco ont mis fin à une série de sept défaites en l’emportant 6-3.

Matt Moore (3-7) a été efficace pendant sept manches, signant une première victoire en plus d’un mois, et les releveurs ont été en mesure de préserver l’avance.

Mark Melancon a oeuvré en neuvième manche et a enregistré un 11e sauvetage en 15 occasions.

Alors que les Braves menaient 2-0 et que Julio Teheran (6-5) se dirigeait vers une première victoire depuis le match d’ouverture au SunTrust Park, la défensive a tout bousillé en huitième manche. Les Braves ont commis trois erreurs, la plus importante quand l’arrêt-court Dansby Swanson a échappé un relais sur une balle à double jeu.

Sur le tir suivant, Slater a cogné la balle dans les gradins au champ droit pour son deuxième circuit de la saison. Les Giants ont finalement marqué cinq points lors de la manche, profitant aussi d’erreurs du releveur Ian Krol et du premier-but Matt Adams.