ST. PETERSBURG, Fla. — Corey Dickerson a claqué une longue balle, Alex Cobb a été solide durant sept manches et les Rays de Tampa Bay ont battu les Reds de Cincinnati 6-5, mardi soir.

Dickerson a frappé deux coups sûrs. Il s’agissait de son 29e match cette saison où il réussissait à se rendre sur les sentiers à plus d’une reprise. Son simple frappé en troisième a permis aux siens d’inscrire leur premier point de la rencontre. Il a par la suite complété avec son 16e circuit de la saison en quatrième manche.

Cobb (6-5) a alloué deux points et huit coups sûrs, en plus de retirer six frappeurs sur des prises. Alex Colome a lancé durant la neuvième manche et a obtenu son 20e sauvetage de la saison.

Joey Votto a frappé son 20e circuit et Eugenio Suarez a ajouté un simple d’un point face à Colome. Les Reds se sont inclinés lors des 10 de leurs 11 derniers matchs.

Amir Garrett (3-6) a concédé six points en trois manches et deux tiers de travail.

Angels 8 Yankees 3

Cameron Maybin a brisé l’égalité en amorçant une poussée de trois points en septième manche avec une longue balle aux dépens du releveur Tyler Clippard et les Angels de Los Angeles ont défait les Yankees de New York 8-3.

Les Yankees ont encaissé un septième revers consécutif — leur plus longue série de défaites lors d’une même campagne depuis avril 2007.

Aaron Judge a claqué son 24e circuit de la saison, un sommet dans les Ligues majeures, et Gary Sanchez a ajouté sa 12e longue balle, aidant les Yankees à effacer un retard de 3-0.

Cependant, Maybin a cogné le deuxième tir de Clippard (1-4) dans les gradins au champ gauche, Kole Calhoun a frappé un double au champ centre-droit, Albert Pujols a été retiré sur un ballon à la piste d’avertissement et Yunel Escobar a claqué un triple d’un point dans la gauche.

Clippard a quitté le monticule sous les huées de la foule après avoir accordé des points pour une troisième fois en quatre sorties.

La victoire est allée au dossier de Blake Parker (3-2), qui avait saboté l’avance des Angels en fin de sixième en accordant le circuit à Sanchez.