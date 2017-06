NEW YORK — L’ex-tennisman James Blake a accepté de retirer sa poursuite contre le Service de police de la ville de New York (NYPD) après qu’il eut été bousculé et mis en état d’arrestation par erreur par un policier. En retour, une association portant son nom sera créée afin de renforcer les pouvoirs de l’agence qui scrute les activités du NYPD.

La Ville et l’avocat de Blake ont annoncé l’entente mercredi. L’association aura un mandat de deux ans et elle sera financée pendant six ans par New York.

Les représentants de Blake ont aussi obtenu environ 175 000 $US, afin de couvrir les dépenses de voyage de l’Américain âgé de 37 ans.

Une bande vidéo de surveillance a montré un policier se ruant vers Blake en septembre 2015, avant de lui saisir un bras et de le rabattre au sol. Une enquête interne a été déclenchée dans cette affaire, car le policier avait fait erreur sur la personne.

Blake a annoncé sa retraite du tennis professionnel après les Internationaux des États-Unis en 2013.