BIRMINGHAM, Royaume-Uni — La double championne de Wimbledon Petra Kvitova a réalisé sa plus belle performance depuis son retour au jeu à la suite d’une attaque au couteau pour accéder aux quarts de finale de la Classique Aegon, mercredi.

La Tchèque a claqué 25 coups gagnants et commis 11 fautes directes, en route vers une victoire facile de 6-2, 6-2 contre la Britannique Naomi Broady.

Kvitova n’a disputé que deux matchs sur la terre battue aux Internationaux de France, après avoir subi une importante blessure à la main gauche lorsqu’elle a été poignardée par un assaillant l’an dernier chez elle, en République tchèque.

Elle a démontré très peu de signes d’inconfort à sa main blessée, au cours de ce match qui a duré une heure.

La septième tête de série du tournoi a frappé quelques bons coups droits, réalisé quelques montées au filet et diversifié son éventail de jeux au fur et à mesure qu’elle gagnait en confiance pendant le match contre Broady. Elle a aussi commis quelques doubles fautes, mais Kvitova a bien servi dans les moments cruciaux, et lorsqu’elle a scellé l’issue de la rencontre elle a reçu une belle ovation de la foule.

Kvitova avait battu Tereza Smitkova 6-2, 6-3 dans son premier match du tournoi.