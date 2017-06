MIAMI — Le troisième match sans point ni coup sûr de Max Scherzer en carrière dans les Ligues majeures s’est arrêté après un retrait en huitième manche, avant qu’il n’accorde deux points non mérités, et les Marlins de Miami ont renversé les Nationals de Washington 2-1, mercredi après-midi.

Le receveur réserviste A.J. Ellis a atteint les sentiers sur un simple à l’avant-champ, puis une erreur du joueur de premier but Adam Lind et un frappeur atteint ont permis aux Marlins de remplir les sentiers après deux retraits. Scherzer a commis une balle passée qui a permis au point égalisateur d’atteindre le marbre, et Giancarlo Stanton a enchaîné avec un simple d’un point — le seul autre coup sûr des Marlins, après celui d’Ellis — pour donner les devants aux Floridiens.

Scherzer (8-5) a réussi des matchs sans point ni coup sûr contre les Pirates de Pittsburgh et les Mets de New York en 2015, et il était en voie d’en réaliser un autre alors qu’il grimpait sur la butte en huitième avec une avance de 1-0.

Il a retiré 18 frappeurs consécutifs avant qu’Ellis ne frappe la balle tout juste devant le marbre et qu’elle ne ricoche contre le gant de Scherzer alors qu’il tentait de l’attraper. La balle a poursuivi sa course jusqu’à l’arrêt-court Trea Turner, qui a tenté en vain de la récupérer à main nue afin de compléter le relais au premier coussin.

Le marqueur officiel Ron Jernick a immédiatement déterminé qu’il s’agissait d’un coup sûr, et Scherzer le savait. Il a repris la balle et l’a lancée dans l’abri en signe de frustration — et non à titre de souvenir.

Les Nationals ont frappé un total de cinq coups sûrs contre Dan Straily et trois releveurs. Kyle Barraclough (3-1) a lancé en huitième, et A.J. Ramos a concédé un simple après deux retraits en neuvième pour signer son 10e sauvetage de la campagne.