NEW YORK — Les Indians de Cleveland et les Twins du Minnesota vont s’affronter à San Juan les 17 et 18 avril 2018, ont fait savoir les ligues majeures mercredi.

Porto Rico va accueillir des matches de saison régulière pour la première fois depuis 2010.Les Twins seront l’équipe à domicile au stade Hiram Bithorn.

L’an dernier, des inquiétudes à propos du virus Zika ont amené le baseball majeur à déplacer de Porto Rico à Miami une série de deux matches entre les Pirates de Pittsburgh et les Marlins.

En juin 2010, le stade Hiram Bithorn a été le théâtre de trois matches opposant les Marlins aux Mets de New York. Les Expos de Montréal y ont joué en 2003 et 2004.

«Quand les Expos ont joué à Porto Rico, je me rappelle d’être allé à ces matches et de m’être dit: j’aimerais tellement être ici pour jouer devant une foule venant de mon pays, a confié l’arrêt-court étoile des Indians Francisco Lindor, qui est né à Caguas, un peu au sud de San Juan. Je vais réaliser un rêve. Ce seront les matches de saison régulière de ma carrière, il n’y a aucun doute.»