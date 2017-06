Le pointage est égal 1-1 entre l’Impact et le Toronto FC, au stade Saputo dans le cadre du match aller de la finale du championnat canadien.

Si l’Impact remporte la finale, il devra tout de même affronter le TFC, champion en 2016, dans un match de barrage le 9 août à Toronto en raison d’un changement de format de la Ligue des champions de la CONCACAF. Le champion canadien passera directement dans la phase II du tournoi à partir de 2018.

1ère demie

39e Long ballon de Marco Donadel dans la surface. Ignacio Piatti saute pour tenter de le frapper à la volée, mais il était un peu hors de portée.

35e Coup franc tout près de la surface de Blerim Dzemaili qui passe juste à la gauche du but.

30e BUT! Jozy Altidore récupère un ballon libre dans la surface et tir. Maxime Crépeau le bloque partiellement mais le ballon poursuit sa course dans le filet. Pendant que l’action se déroulait, Daniel Lovitz gisait au sol, blessé. Il a été remplacé par Hassoun Camara immédiatement.

28e Un tir d’un angle restreint de Raheem Edwards (TFC) touche le poteau.

27e Chris Duvall poussé dans la surface après un centre de Matteo Mancosu. L’arbitre laisser jouer. La foule n’est pas d’accord

23e Belle remise de Daniel Lovitz à Blerim Dzemaili, qui avance dans la surface adverse mais est incapable de tirer

19e BUUUTTT!!!! Matteo Mancosu donne l’avance à l’Impact en envoyant le retour du lancer de Marco Donadel dans le filet de la tête. L’action a commencé par un corner obtenu grâce à une longue et belle frappe de Laurent Ciman que le gardien Clint Irwin a fait dévier du bout des doigts.

17e Belle percée de Jordan Hamilton (TFC) dans la surface montréalaise. Il est toutefois contré.

10e Il y a peu eu d’action au cours des 10 premières minutes. Jozy Altidore a été arrêté à l’entrée de la surface de l’Impact par Marco Donadel. Du côté montréalais, quelques longs ballons ont été envoyé en direction d’Ignacio Piatti et de Matteo Mancosu, sans succès.