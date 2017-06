ARLINGTON, Texas — Un circuit de deux points de Darwin Barney a couronné une première manche de six points des Blue Jays de Toronto, qui ont tenu le coup pour vaincre les Rangers du Texas 7-5, mercredi soir.

Ryan Goins a produit trois points pour les Blue Jays, dont un double de deux points en première manche. Le frappeur suivant, Barney, a étiré les bras aux dépens de Tyson Ross (1-1). Barney n’avait placé que quatre balles en lieu sûr en 40 apparitions au marbre lors de ses 15 dernières parties.

Joey Gallo a claqué une 19e longue balle pour les Rangers, mais elle n’a pas atterri par-dessus la clôture. Son circuit à l’intérieur du terrain pour amorcer la cinquième manche faisait partie d’une soirée de trois coups sûrs de plus d’un but, un sommet en carrière pour lui. Gallo a aussi cogné deux doubles et il a marqué trois fois.

Joe Biagini (2-6) a retiré cinq frappeurs au bâton en cinq manches et deux tiers au monticule. Il a alloué quatre points, sept coups sûrs et un but sur balles pour signer une première victoire à ses sept derniers départs depuis le 12 mai.

Roberto Osuna a terminé le boulot en neuvième manche, donnant un but sur balles, mais enregistrant un 19e sauvetage cette saison.

Ross a quant à lui accordé sept points, sept coups sûrs et un but sur balles en trois manches de travail.