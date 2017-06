OAKLAND, Calif. — Josh Reddick a claqué un circuit et a marqué quatre fois, jeudi, guidant les Astros de Houston vers un gain de 12-9 aux dépens des Athletics d’Oakland.

Jake Marisnick et Marwin Gonzalez ont aussi cogné des longues balles pour les Astros, qui complétaient un balayage de la série de quatre matches.

Les Astros sont sortis victorieux de 12 de leurs 14 derniers matches à l’étranger.

Reddick est passé à un simple d’un carrousel, soutirant aussi un but sur balles.

Marisnick et Gonzalez ont produit trois points chacun.

David Paulino (2-0) a permis trois points et sept coups sûrs en cinq manches et un tiers. Effectuant le sixième départ de sa carrière, il a retiré au bâton cinq des six premiers frappeurs des Athletics.

Le voltigeur de centre George Springer, des Astros, a quitté à cause d’une contusion à la main gauche subie lorsqu’atteint par une rapide de Jesse Hahn, comme premier frappeur du match. Springer se trouve à égalité au deuxième rang de l’Américaine avec 21 circuits. Son statut sera évalué au jour le jour.

Hahn (3-5) a concédé 10 points, six coups sûrs et trois buts sur balles en deux manches.