GLENDALE, Ariz. — Les Coyotes de l’Arizona ont mis la main sur le joueur de centre Derek Stepan et le gardien Antti Raanta des Rangers de New York en retour du défenseur Anthony DeAngelo et du septième choix au repêchage de cette année.

Les Coyotes ont procédé à plusieurs changements depuis que Andrew Barroway est devenu le seul propriétaire de l’équipe plus tôt ce mois-ci. Ils ont échangé le gardien no 1 Mike Smith, coupé les ponts avec l’entraîneur Dave Tippett et choisi de ne pas offrir de contrat au capitaine Shane Doan. Ils ont également acquis le défenseur Niklas Hjalmarsson des Blackhawks de Chicago, vendredi.

Stepan et Raanta devraient combler deux grands besoins.

Stepan, âgé de 27 ans, a inscrit 17 buts et 38 aides en 81 matchs avec les Rangers la saison dernière. Les Coyotes sont à la recherche d’un véritable joueur de centre no 1 depuis des années et ils espèrent que Stepan pourra combler ce besoin.

«Nous sommes enchantés d’obtenir Derek, a déclaré le directeur général John Chayka dans un communiqué. Notre organisation est à la recherche d’un vrai centre no 1 depuis une décennie et nous sommes confiants qu’il peut remplir ce rôle avec nous.»

Raanta a compilé un palmarès de 16-8-2 en 30 matchs, avec quatre jeux blancs et une moyenne de 2,26 en 30 matchs comme adjoint à Henrik Lundqvist. Il aura l’occasion de devenir no 1 en Arizona après le départ de Smith pour Calgary le week-end dernier.

«Antti est un gardien très talenteux, a poursuivi Chayka. Nous avons confiance qu’il peut se révéler comme un excellent gardien partant.»

DeAngelo a totalisé cinq buts et neuf passes en 39 matchs la saison dernière, sa première dans la LNH. Les Rangers ont maintenant les choix no 7 et no 21 au repêchage alors que le directeur-général Jeff Gorton tente de trouver la bonne formule.