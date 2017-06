CHICAGO — Les Blackhawks de Chicago ont rapatrié l’attaquant Brandon Saad à la suite d’un transfert avec les Blue Jackets de Columbus, cédant en retour le prometteur jeune attaquant Artemi Panarin.

Saad, âgé de 24 ans, a passé ses quatre premières saisons avec les Blackhawks, aidant l’équipe à gagner deux coupes Stanley. Préoccupés quant à savoir s’ils pourraient mettre Saad sous contrat lorsqu’il est devenu joueur autonome avec compensation en 2015, les Hawks avaient échangé le robuste ailier aux Blue Jackets.

Il a récolté 24 buts et 29 passes en 82 matchs à Columbus la saison dernière.

Les Blackhawks ont également obtenu le gardien Anton Forsberg et un choix de cinquième ronde en 2018 en retour des attaquants Panarin et Tyler Motte et d’un choix de sixième ronde, samedi.

Le départ de Panarin est un coup dur pour l’équipe de Chicago. Il formait avec Patrick Kane et Artem Anisimov l’un des trios les plus redoutables de la LNH ces deux dernières saisons.

