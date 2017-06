ROGERS, Ark. — Sung Hyun Park a presque égalé un record du parcours en jouant 63 (moins-8), vendredi, et elle se retrouve aux commandes du Championnat NW Arkansas.

La Sud-Coréenne classée huitième au monde à sa première saison complète sur le circuit de la LPGA a réussi neuf oiselets et est passée à un coup d’égaler le record de parcours de 62. Elle a eu besoin de seulement 24 roulés pour compléter sa ronde et se forger une avance de deux coups sur Mel Reid, Ally McDonald et So Yeon Ryu.

Reid a réussi un trou d’un coup au 11e trou, une normale-3, et elle a atteint moins-8 avant de faire deux bonds vers l’arrière en raison de bogueys sur le neuf de retour.

La favorite locale Stacy Lewis fait partie du groupe suivant à moins-5 après une ronde de 66.

La championne en titre et deuxième golfeuse au monde Lydia Ko a bouclé sa ronde en 70 coups.

Alena Sharp, de Hamilton, a inscrit un score de 69 et elle se retrouve à égalité au 37e rang à moins-2. Jennifer Ha, de Calgary, a joué une ronde de 77 et elle pointe au 139e rang à plus-6.