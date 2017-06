MIAMI — Giancarlo Stanton a claqué un 19e circuit cette saison, Jose Urena a donné cinq coups sûrs en six manches de travail et les Marlins de Miami ont blanchi les Cubs de Chicago 2-0, vendredi soir.

Christian Yelich a ajouté un point sur un sacrifice. Les Marlins ont remporté un deuxième match cette semaine après n’avoir réussi que trois coups sûrs ou moins. Stanton en a eu deux tandis que Dee Gordon a frappé l’autre.

Les Marlins avaient battu les Nationals de Washington 2-1, mercredi, malgré leurs deux coups sûrs.

Urena (6-2) a gagné une cinquième décision consécutive. A.J. Ramos s’est occupé de la neuvième manche pour enregistrer un 11e sauvetage en 12 occasions.

Javier Baez et Ian Happ ont tous les deux obtenu deux coups sûrs pour les Cubs. John Lackey (5-8) n’a concédé que trois coups sûrs et deux points, dont un mérité, en six manches au monticule, mais il a tout de même porté à 1-5 sa fiche au cours de ses sept derniers départs.