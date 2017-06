Parmi les circuit juniors canadiens, c’est de loin la Ligue de l’Ontario qui a compté le plus d’élus lors des rondes deux à sept du repêchage de la Ligue nationale à Chicago, samedi.

Un total de 36 hockeyeurs de cette ligue ont été choisis au United Center, à commencer avec le premier choix de la journée, Conor Timmins.

L’Avalanche du Colorado a sélectionné le défenseur 32e au total. Natif de la région de Niagara Falls, il joue avec les Greyhounds de Sault Ste. Marie.

Pour ce qui est de la Ligue de l’Ouest, 26 joueurs ont trouvé preneurs.

La LHJMQ arrive troisième, les équipes du circuit Courteau ayant fourni 14 joueurs cette année.

Une vingtaine de gardiens ont été choisis lors des séances deux à sept, dont six du Canada.

Quatre sont de l’Ouest: Stuart Skinner, choix de troisième ronde des Oilers, Ian Scott, sélection de quatrième tour des Maple Leafs, Jordan Hollett, choix de sixième tour des Sénateurs, et Dylan Ferguson, choix de septième ronde des Stars.

Deux Ontariens ont été choisis en troisième ronde: Michael DiPietro par les Canucks, puis Matt Villalta par les Kings.

Les autres gardiens repêchés ont comme racines les États-Unis (trois), la République tchèque (trois), la Russie (deux), la Finlande (deux), la Suède (deux), le Bélarus et la Suisse.

Les clubs canadiens ont ajouté 18 hockeyeurs du pays à leurs rangs parmi un total de 38 sélections, samedi.

Globalement, 217 joueurs ont été repêchés en incluant la première ronde, qui s’est déroulée vendredi. Un total de 77 d’entre eux ont le Canada comme terre natale, soit un peu plus du tiers du groupe.

Cinquante Américains ont été choisis. La liste inclut aussi 27 Suédois, 23 Finlandais, 18 Russes, neuf Tchèques, trois Suisses, deux joueurs chacun dans le cas du Bélarus, du Danemark et de la Slovaquie, et un chacun pour la France, l’Allemagne, la Norvège et la Slovénie.

Les Golden Knights de Las Vegas ont choisi au deuxième tour le centre Jake Leschyshyn, des Pats de Regina. Son père Curtis a remporté la coupe Stanley en 1996, avec l’Avalanche du Colorado.

Matthew Strome, frère de Ryan, des Islanders, et de Dylan, des Coyotes, a été choisi au 106e rang par les Flyers de Philadelphie.