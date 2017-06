NEW YORK — Austin Bibens-Dirkx a été étincelant pendant sept manches et Carlos Gomez a étiré les bras pour les Rangers du Texas, qui ont écrasé les Yankees de New York 8-1, samedi.

Robinson Chirinos a lui aussi frappé un circuit tandis qu’Elvis Andrus a obtenu deux coups sûrs productifs pour les Rangers, qui ont rebondi après s’être inclinés en 10 manches contre les Yankees, la veille.

Bibens-Dirkx (3-0), une lanceur recrue de 32 ans qui a été promu pour une première fois dans les Majeures le mois passé, n’a donné qu’un point, sur le 26e circuit de la saison d’Aaron Judge. Il a permis cinq coups sûrs et un but sur balles.

Les Yankees, qui ont amorcé la journée au sommet de la section Est de l’Américaine, a égalité avec les Red Sox de Boston, ont perdu neuf de leurs 11 derniers matchs. Les Rangers ont quant à eux remporté 10 de leurs 15 dernières parties.

Luis Cessa (0-2) n’a tout de même pas mal fait à son 11e départ en carrière dans les Majeures. En remplacement de CC Sabathia, le droitier a retiré huit adversaires au bâton en cinq manches. Il a concédé trois points et trois coups sûrs.

Gomez a claqué une longue balle de deux points contre Cessa, en quatrième manche. Les Rangers ont mis le match hors de portée en inscrivant quatre autres points en neuvième.