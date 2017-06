KANSAS CITY, Mo. — Jason Vargas a signé une 11e victoire cette saison, un sommet dans les Majeures, et les Royals de Kansas City ont poursuivi leur belle séquence en défaisant les Blue Jays de Toronto 3-2, samedi après-midi.

Les Royals ont remporté 11 de leurs 13 derniers matchs et ils ont dépassé la barre de ,500 pour une première fois cette saison en vertu de leur fiche de 37-36.

Vargas (11-3) a alloué deux points et huit coups sûrs en sept manches au monticule. Il a également retiré deux frappeurs sur des prises. L’as lanceur des Dodgers de Los Angeles Clayton Kershaw pourrait le rejoindre au sommet dès ce soir, contre les Rockies du Colorado, alors qu’il tentera de gagner un 11e match.

Troy Tulowitzki et Kevin Pillar ont étiré les bras en solo aux dépens de Vargas pour produire les deux points des Blue Jays.

Alcides Escobar a obtenu trois coups sûrs et il est venu marquer deux fois, dont le point de la victoire en septième manche. Il a frappé un coup sûr après un retrait et il a croisé le marbre quand Alex Gordon a cogné un triple au champ droit contre Marco Estrada (4-6).

Après que Jaokim Soria eut retiré deux adversaires au bâton en huitième manche, Kelvin Herrera s’est occupé de la neuvième manche pour enregistrer un 18e sauvetage en 20 occasions cette saison.

Escobar a aussi frappé un triple, en troisième manche, lors que les voltigeurs Jose Bautista et Pillar sont entrés en collision au champ centre-droit. Il est venu marquer sur le sacrifice de Whit Merrifield.

Estrada a concédé trois points et cinq coups sûrs en sept manches de travail. Il a retiré six frappeurs au bâton et il a donné quatre buts sur balles.