ATLANTA — Brandon Phillips a donné les devants aux Braves d’Atlanta grâce à un circuit de deux points en troisième manche et ils ont défait les Brewers de Milwaukee 3-1, samedi.

Phillips a cogné une longue balle dans une troisième partie de suite. Les Braves ont gagné leurs quatre derniers matchs et neuf de leurs 12 derniers.

R.A. Dickey (6-5) a alloué un point en sept manches au monticule et il a porté à 5-1 sa fiche au SunTrust Park. Il a remporté ses trois derniers départs à domicile.

Les Brewers, qui mènent la section Centrale de la Nationale, ont amorcé la journée avec une avance d’un match et demi sur les Cubs de Chicago.

Phillips a obtenu deux coups sûrs, incluant son circuit contre Matt Garza (3-4). Il a été précédé à la plaque par Ender Inciarte.

Cubs 5 Marlins 3

Jon Lester a accordé un circuit de trois points à J.T. Realmuto en première manche, mais il s’est ressaisi pour aider les Cubs de Chicago à battre les Marlins de Miami 5-3.

Lester (5-4) a lancé pendant sept manches, retirant 13 frappeurs de suite après le circuit de Realmuto. Les partants des Cubs ont maintenu une moyenne de points mérités de 2,52 lors de leurs 11 dernières parties.

Wade Davis a retiré trois frappeurs dans l’ordre en neuvième manche pour inscrire un 15e sauvetage cette saison.

Javier Baez a produit un point sur un simple en quatrième manche et il en a produit deux autres en sixième, à la suite d’un double contre Nick Wittgren (1-1). Jon Jay a obtenu deux coups sûrs et il a marqué un point. Addison Russell a placé deux balles en lieu sûr et il est venu croiser la plaque deux fois.

Lester a battu les Marlins pour une première fois en cinq départs en carrière.

Reds 3 Nationals 18

Michael Taylor a claqué deux longues balles et il a obtenu quatre coups sûrs, Trea Turner a placé cinq balles en lieu sûr en autant d’apparitions au marbre et les Nationals de Washington ont lessivé les Reds de Cincinnati 18-3.

Daniel Murphy a produit quatre points pour les Nationals, dont trois sur un double. L’équipe locale a marqué six points en deuxième manche et elle en a ajouté quatre en quatrième, dont deux sur un circuit de Taylor. Ce dernier a étiré les bras en solo en sixième.

Turner, Ryan Zimmerman et Matt Wieters ont tous produit deux points. Les cinq coups sûrs de Turner ont été des simples et il s’agissait d’un sommet en carrière pour lui dans les Majeures.

Les Nationals menaient 13-0 quand Joe Ross (4-3) a accordé un circuit à Patrick Kivlehan, en sixième manche.

À sa première présence dans les Majeures depuis le 28 août, Homer Bailey (0-1) a alloué huit points, six coups sûrs et trois buts sur balles en une manche et deux tiers. Les Reds ont perdu 13 de leurs 14 dernières parties.