ROGERS, Ark. — So Yeon Ryu a battu le record du parcours en inscrivant un 61 (moins-10) à sa carte et elle s’est donné une priorité de cinq coups au sommet du classement général du Championnat NW Arkansas, samedi.

Ryu, la Sud-Coréenne classée au troisième rang mondial, montre un cumulatif de moins-16 et elle a battu par deux coups le record du tournoi après 36 trous. Elle a réussi son pointage le plus bas depuis qu’elle évolue sur le circuit de la LPGA et elle a égalé son sommet personnel, établi en 2012, au Tournoi des Maîtres féminin de l’Australie.

En avril, Ryu avait remporté le tournoi ANA Inspiration pour mettre la main sur un deuxième titre en carrière lors d’un tournoi majeur.

La favorite locale Stacy Lewis et Moriya Jutanugarn se retrouvent à égalité au deuxième rang. Elles ont toutes deux remis une carte de 65.

Sung Hyun Park, la meneuse au terme de la première ronde, a suivi sa ronde de 63 avec un 73. Elle a glissé jusqu’en 10e position, à moins-6.

La championne en titre, Lydia Ko, a pour sa part joué 67 et elle se retrouve à égalité au 20e échelon, à moins-5.

La Canadienne Alena Sharp a bouclé le parcours en 75 coups et elle ne participera pas à la dernière ronde.