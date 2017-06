BAKOU, Azerbaïdjan — Le pilote Red Bull Daniel Ricciardo a profité du chaos pour remporter le Grand Prix de Formule 1 d’Azerbaïdjan, dimanche, tandis que Sebastian Vettel creusait l’écart devant Lewis Hamilton au championnat des pilotes.

L’Australien a signé sa cinquième victoire en carrière, tandis que le pilote Mercedes Valtteri Bottas surprenait le pilote Williams Lance Stroll dans les derniers mètres avant le fil d’arrivée pour arracher la deuxième position.

«Ce fut une course complètement folle, avec toutes ces voitures de sécurité et le chaos, a dit Ricciardo. Lors du tour d’honneur, j’étais incapable d’arrêter de ricaner comme un écolier.»

Vettel a abouti quatrième, tout juste devant Hamilton.

Il s’agissait d’un résultat extraordinaire pour Stroll, le fils du milliardaire Lawrence, qui a été vertement critiqué depuis le début de la saison.

«Je n’ai pas de mots», a résumé Stroll, qui a signé son premier podium en carrière.

Après huit courses, Vettel dispose d’un coussin de 14 points au classement devant Hamilton.

La course a été marquée par de nombreux rebondissements — la voiture de sécurité a dû intervenir à trois reprises en très peu de temps, avant qu’un drapeau rouge n’interrompe les activités en piste vers la mi-course en raison de la présence de nombreux débris sur le bitume.

Peu avant, Hamilton et Vettel ont été impliqués dans une série d’incidents en piste qui pourraient attiser l’animosité entre eux.

Hamilton a semblé ralentir brusquement devant Vettel, qui a eu l’air surpris et a embouti l’arrière de son bolide. Vettel, visiblement outré, a ensuite accéléré pour se retrouver à la hauteur de Hamilton, avant de lui donner un coup de roue en signe de frustration.

«Il m’a freiné dans le visage!», s’est exclamé Vettel, hors de lui, tandis que Hamilton se défendait d’avoir commis une faute.

Vettel a écopé d’une pénalité de 10 secondes, mais Hamilton n’a pu en profiter puisqu’il a au même moment dû entrer aux puits afin de rattacher son collet de sécurité, mal installé.

Hamilton s’est retrouvé dans la boîte de vitesses de Vettel lors du dernier tour, mais il n’a pu le dépasser.

Ce fut une course étrange. Ricciardo l’a emporté après s’être élancé de la 10e place sur la grille de départ, et Bottas a complété la remontée après avoir été retardé par un accrochage survenu tôt dans la course.

Le pilote McLaren Fernando Alonso a pris la neuvième place et amassé les premiers points de classement de l’équipe britannique cette saison.