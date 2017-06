MIAMI — Les Cubs de Chicago ont gaspillé une bonne performance de Mike Montgomery en laissant 11 coureurs sur les sentiers et en allouant trois points non mérités pour finalement s’incliner 4-2 contre les Marlins de Miami, dimanche.

Edinson Volquez (4-8) a accordé cinq coups sûrs et autant de buts sur balles en cinq manches, mais il a laissé huit coureurs sur les sentiers avant de quitter la rencontre avec une avance de 3-2.

Âgé de 43 ans, Ichiro Suzuki est devenu le plus vieux joueur à amorcer une partie au champ centre depuis au moins 1900, dépassant Rickey Henderson. Suzuki n’a pas obtenu de coup sûr en quatre présences au marbre et sa moyenne a diminué à ,200.

Giancarlo Stanton a frappé un 20e circuit cette saison pour les Marlins, une claque en solo en septième manche, contre le releveur Pedro Strop.

AJ Ramos a été parfait pendant une manche et un tiers et il a signé un 12e sauvetage cette saison.

Montgomery (1-4) a alloué trois points non mérités, quatre coups sûrs et deux buts sur balles en six manches au monticule.