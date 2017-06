CLEVELAND — Ervin Santana et les Twins du Minnesota sont de retour au sommet de la section Centrale de l’Américaine.

Santana a retiré sept frappeurs sur des prises en six manches, Jason Castro a produit trois points et les Twins ont balayé les Indians de Cleveland en l’emportant 4-0, dimanche.

Santana (10-4) a alloué neuf coups sûrs, mais les Indians n’ont pas su en profiter. Ils ont été blanchis pour une deuxième fois dans cette série et ils n’ ont réussi qu’un seul coup sûr en 23 présences alors que des coureurs étaient en position de marquer.

Ce fut une belle revanche pour les Twins, qui avaient été balayés lors d’une série de quatre duels à domicile contre les Indians, la semaine dernière. Les Twins ont pris une avance d’un demi-match sur les Indians.

Castro a claqué un double de deux points en deuxième manche et il a ajouté un double d’un point en sixième. Eddie Rosario a amorcé la quatrième manche en frappant son 10e circuit de la campagne.

Josh Tomlin (4-9) a concédé quatre points en cinq manches et deux tiers pour les Indians, qui avaient montré une fiche de 7-1 lors de leur dernier voyage de sept parties à l’étranger.

Angels 4 Red Sox 2

Parker Bidwell a été solide pendant six manches et deux tiers, les Angels de Los Angeles ont inscrit trois points en deuxième manche et ils ont battu les Red Sox de Boston 4-2.

Ben Revere a obtenu trois simples et Kaleb Stewart a produit deux points pour les Angels, qui ont gagné deux des trois affrontements de cette série contre les Red Sox.

Doug Fister (0-1) a perdu à ses débuts avec les Red Sox, allouant trois points et sept coups sûrs en plus de six manches de travail. Il avait signé un contrat avec l’équipe vendredi, après avoir été libéré par les Angels.

Mitch Moreland et Jackie Bradley fils ont tous les deux étiré les bras en solo pour les Red Sox, qui ont perdu un deuxième match de suite à domicile après avoir remporté 10 de leurs 12 derniers.

Bidwell (2-0) a accordé deux points et sept coups sûrs. Yusmeiro Petit n’a pas donné de point en deux manches et il a inscrit un premier sauvetage cette saison.

Orioles 8 Rays 5

Joey Rickard a brisé l’égalité grâce à un double en neuvième manche et les Orioles de Baltimore ont eu le meilleur sur les Rays de Tampa Bay au compte de 8-5.

Caleb Joseph, Trey Mancini et Jonathan Schoop ont frappé une longue balle pour les Orioles.

Alors que les deux équipes étaient nez à nez à 5-5, Joseph a commencé la neuvième manche en réussissant son troisième coup sûr de la journée, un simple contre Alex Colome (1-3). Rickard a placé les Orioles en tête, Schoop a été atteint alors que les buts étaient tous occupés et Adam Jones a produit un dernier point sur un sacrifice.

Brad Brach (2-1) s ‘est mérité la victoire grâce à deux manches sans point en relève.