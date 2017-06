MADISON, Wis. — Fred Couples est venu de l’arrière pour remporter l’Omnium American Family Insurance du circuit de Champions de la PGA, dimanche.

Âgé de 57 ans, Couples a remis une carte de 66 (moins-6) et il a devancé Scott Verplank par deux coups. Il a réussi un oiselet lors de six des 11 premiers trous et il a complété le tournoi avec un cumulatif de moins-15.

Couples a signé une deuxième victoire cette saison et une 13e en carrière sur le circuit. Il avait également triomphé à la Classique Chubb, en février. Ce membre du Temple de la renommée du golf professionnel a remporté 15 tournois sur le circuit de la PGA, dont un majeur, lors du Tournoi des Maîtres, en 1992.

Verplank a inscrit un 69 à sa carte.

L’hôte du tournoi, Steve Stricker, a joué 69 et il a terminé à égalité au troisième rang avec Joe Durant (67), à moins-12. Stricker effectuait un premier départ à domicile depuis qu’il a fêté son 50e anniversaire de naissance, en février.

Paul Broadhurst, qui détenait une priorité de deux coups au terme des deux premières rondes, a connu des difficultés et il a bouclé le parcours en 73 coups. Il s’est contenté de la cinquième position, à moins-11.

Stephen Ames a été le meilleur Canadien du tournoi. Il a réussi une troisième ronde de 67 et il a terminé à égalité au neuvième échelon, à moins-9. Son compatriote, Rod Spittle, a joué 71 et il a conclu l’événement à égalité en 44e place, à moins-2.