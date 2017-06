KANSAS CITY, Mo. — Le stoppeur des Blue Jays de Toronto Roberto Osuna a sauté sur le terrain une journée après avoir dit qu’il souffrait d’anxiété et son équipe a battu des Royals de Kansas City 8-2, dimanche.

Osuna a retiré trois frappeurs sur des prises et il n’a pas donné de point en neuvième manche, aidant les Blue Jays à éviter d’être balayés lors de cette série de trois rencontres.

Jose Bautista a étiré les bras et il a produit quatre points, un sommet pour lui cette saison. Francisco Liriano a quant à lui enregistré une 100e victoire en carrière dans les Majeures.

Osuna n’a pas lancé vendredi soir, lors d’une situation de sauvetage, et la relève des Blue Jays a laissé filer une avance de 4-1. Le releveur de 22 ans a répondu aux questions des journalistes, samedi, en mentionnant qu’il ne se sentait pas bien mentalement et qu’il était anxieux.

Osuna a retrouvé le monticule dans une situation favorable et il a alloué un simple avant de retirer les trois frappeurs suivants.

Alors que les Blue Jays tiraient de l’arrière 2-0, Bautista a cogné une longue balle de deux points pour niveler le pointage. Il a soutiré un but sur balles alors que tous les coussins étaient occupés, lors d’une sixième manche de cinq points de sa troupe, et il a produit un autre point sur un simple, en septième. Kevin Pillar a terminé la partie avec trois coups sûrs.

Liriano (4-3) a concédé deux points et six coups sûrs en plus de six manches. Il a porté sa fiche à 100-95 en carrière en 12 saisons dans les Majeures, avec les Blue Jays, les Twins du Minnesota, Les White Sox de Chicago et les Pirates de Pittsburgh.

Le releveur Scott Alexander (0-2) a encaissé la défaite.