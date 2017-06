MONTRÉAL — Les Alouettes de Montréal ont conclu une entente d’un an avec le quart-arrière Drew Willy.

Willy, âgé de 30 ans, a disputé cinq saisons dans la LCF, plus récemment avec les Argonauts de Toronto, qui avaient acquis ses services en septembre dernier.

En 76 rencontres dans la LCF, dont 37 départs, l’ancien de l’Université de Buffalo a complété 727 de ses 1085 passes pour des gains de 8539 verges et 39 touchés. Il a également totalisé des gains au sol de 697 verges et six touchés.

Willy, de Randolph au New Jersey, a aussi évolué pour les Roughriders de la Saskatchewan et les Blue Bombers de Winnipeg dans la LCF. Il s’est également aligné pour les Ravens de Baltimore, les Colts d’Indianapolis, les Jets de New York et les Chargers de San Diego dans la NFL.

Willy devait se joindre à ses nouveaux coéquipiers pour un premier entraînement, lundi.

L’équipe a également annoncé qu’elle a ajouté le demi défensif Willy Dorcin à son équipe d’entraînement et qu’elle a libéré le receveur national Alex Charette.