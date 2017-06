FRISCO, Texas — Les Stars de Dallas ont soumis le gardien Antti Niemi au ballottage avec l’intention de racheter la dernière saison à son contrat, selon ce qu’une personne au courant du dossier a indiqué à l’Associated Press.

La personne a parlé sous le couvert de l’anonymat lundi puisque les Stars n’ont pas annoncé leur décision.

Niemi devait toucher un salaire de 4,5 millions $ US en 2017-18, mais le rachat coûtera 1,5 million $ aux Stars au cours de chacune des deux prochaines campagnes. Niemi a aidé les Blackhawks de Chicago à remporter la coupe Stanley en 2010, mais il a déçu la saison dernière en compilant un dossier de 12-12-4 avec une moyenne de 3,30 en 37 sorties.

Le départ de Niemi était attendu depuis que les Stars ont acquis Ben Bishop le mois dernier et lui ont consenti un contrat de six saisons et 29,5 millions $. Les Stars comptent aussi sur le vétéran gardien Kari Lehtonen.

Par ailleurs, les Stars ont annoncé lundi qu’ils avaient accordé une prolongation de contrat de deux saisons et 4,4 millions $ au défenseur Esa Lindell.

Âgé de 23 ans et originaire de Vantaa, en Finlande, Lindell a récolté six buts et 12 aides en 73 rencontres la saison dernière, sa première campagne complète dans la LNH.

Il a été le deuxième défenseur le plus utilisé de l’équipe avec un temps de jeu moyen de 21:52. Il a également bloqué 119 tirs et a appliqué 93 mises en échec.

Lindell a aidé la Finlande à remporter le Championnat du monde de hockey junior en 2014. Il a également participé au Championnat du monde de hockey sur glace en 2015 et en 2016, quand la Finlande a gagné l’argent.

Les Stars ont sélectionné Lindell en troisième ronde, 74e au total, de la séance de repêchage de 2012.