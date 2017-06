Pendant que les joueurs des Rangers de New York vidaient leur casier à la suite de leur éliminatoire en deuxième ronde des séries, les discussions tournaient déjà autour des changements à venir.

La machine s’est mise en marche — autant pour les Rangers que le reste de la LNH.

Plusieurs décisions ont été prises à l’approche du repêchage et pendant la séance par les Rangers, les Islanders de New York, les Blackhawks de Chicago et d’autres équipes souhaitant mettre la table pour des transferts importants avant l’ouverture du marché des joueurs autonomes. Depuis dimanche, les équipes ont la permission de discuter avec les joueurs qui pourront se prévaloir de l’autonomie complète samedi prochain. Et il pourrait y avoir plusieurs transactions d’ici là, maintenant que le repêchage d’expansion des Golden Knights de Vegas est chose du passé.

«Il y avait un certain degré d’incertitude en raison du repêchage d’expansion, a mentionné le directeur général des Panthers de la Floride, Dale Tallon. Je crois que les équipes pourront maintenant être plus agressives puisqu’elles connaissent les éléments en place.»

Les Golden Knights devraient encore échanger quelques joueurs acquis lors du repêchage d’expansion, les Islanders sont à la recherche d’un centre no 2 et personne ne sait quelle sera la prochaine étape pour les Panthers et les Coyotes de l’Arizona. Les Rangers ont libéré de l’espace sur leur masse salariale en rachetant le contrat de Dan Girardi et en expédiant Derek Stepan en Arizona et ils pourraient s’intéresser au défenseur Kevin Shattenkirk ou à d’autres joueurs autonomes de premier plan.

«Les Rangers croient avoir une très bonne équipe. Nous sommes passés bien proche. Mais pour atteindre la prochaine étape, ils croient devoir faire des changements», a expliqué Stepan.

Après que les Penguins de Pittsburgh eurent défendu avec succès leur titre de la coupe Stanley, les Rangers ne sont pas les seuls à vouloir leur ravir la couronne. Si Shattenkirk, Alexander Radulov, Justin Williams et Trevor Daley font partie des joueurs autonomes les plus attirants, d’autres joueurs comme Matt Duchene, Marc Methot ou Alex Galchenyuk pourraient changer d’adresse par le biais d’une transaction.

Voici certaines des équipes à suivre cette semaine:

ISLANDERS DE NEW YORK

Les Islanders ont déjà acquis l’ailier Jordan Eberle des Oilers d’Edmonton en retour de Ryan Strome, en plus d’expédier le défenseur Travis Hamonic aux Flames de Calgary contre des choix au repêchage. Cependant, Garth Snow devra continuer à améliorer son groupe s’il souhaite convaincre son joueur étoile John Tavares de ne pas décamper l’été prochain quand il pourra devenir joueur autonome sans compensation. Duchene pourrait intéresser Snow, mais l’Avalanche espère obtenir le gros lot contre l’agile centre.

COYOTES DE L’ARIZONA

Au cours des 10 derniers jours, les Coyotes ont échangé leur gardien partant Mike Smith, indiqué à leur capitaine Shane Doan qu’il ne recevrait pas de nouveau contrat et coupé les liens avec l’entraîneur-chef Dave Tippett. Ils ont aussi acquis Stepan, le gardien Antti Raanta et le défenseur Niklas Hjalmarsson. Les Coyotes n’ont pas participé aux séries depuis 2012 et le nouveau propriétaire unique Andrew Barroway semble prêt à investir pour un retour en force des chiens du désert.

PANTHERS DE LA FLORIDE

Depuis que Tallon a repris le contrôle de la direction des Panthers, il tente de faire table rase sur l’ère Tom Rowe et de reconstruire une équipe à son image. Tallon a libéré cinq millions $ en échangeant Reilly Smith aux Golden Knights et il a affirmé qu’il allait attaquer le marché des joueurs autonomes avec un plan agressif et précis.

PENGUINS DE PITTSBURGH

Les Penguins pourraient avoir un visage un peu différent l’automne prochain. Le gardien Marc-André Fleury a déjà pris la direction de Las Vegas, tandis que Daley, Nick Bonino, Chris Kunitz, Matt Cullen et Ron Hainsey seront libres comme l’air samedi prochain. Puisque le défenseur Justin Schultz et l’attaquant Conor Sheary devront signer de nouvelles ententes avant la prochaine campagne, le directeur général Jim Rutherford a recommandé au groupe de joueurs autonomes de tester leur valeur sur le marché avant de le rappeler.

CAPITALS DE WASHINGTON

Les Capitals ont décidé que l’attaquant T.J. Oshie était la pièce la plus importante au sein du groupe pouvant se prévaloir de l’autonomie et ils lui ont accordé un contrat de huit saisons et 46 millions $. Cela signifie qu’ils n’ont plus de marge de manoeuvre pour ramener Shattenkirk, Williams, le défenseur Karl Alzner ou l’attaquant Daniel Winnik. Shattenkirk est âgé de 28 ans et souhaite être payé comme un défenseur no 1. Il devrait signer le contrat le plus lucratif lors de l’ouverture du marché, samedi.