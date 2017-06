EDMONTON — Les Oilers d’Edmonton ont accordé une prolongation de contrat de trois saisons à l’attaquant Zack Kassian.

L’équipe a annoncé la nouvelle lundi. Selon le réseau TSN, la valeur totale du contrat serait de 5,85 millions $ US.

Âgé de 26 ans, Kassian a accumulé sept buts, 17 aides et 101 minutes de punition en 79 rencontres la saison dernière, avant d’ajouter trois buts et 27 minutes de punition en 13 parties lors des séries éliminatoires.

Les Oilers avaient acquis les services de Kassian le 28 décembre 2015 par le biais d’une transaction avec le Canadien de Montréal. En retour, les Oilers avaient cédé le gardien Ben Scrivens.

Kassian n’a jamais disputé un seul match régulier avec le Canadien, qui l’avait obtenu des Canucks de Vancouver un peu plus tôt en 2015. Il avait été impliqué dans un accident de la route à la fin du calendrier préparatoire du Tricolore et avait été suspendu sans salaire en plus de devoir participer à la phase deux du programme de désintoxication de la LNH et de l’Association des joueurs.

Le natif de Windsor, en Ontario, avait finalement effectué un retour dans la LNH quelques semaines après son arrivée avec les Oilers.

Choix de premier tour des Sabres de Buffalo en 2009, 13e au total, Kassian a récolté 45 buts, 53 aides et 522 minutes de punition en 313 matchs dans la LNH avec les Sabres, les Canucks et les Oilers.