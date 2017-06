ST. PETERSBURG, Fla. — Les Marlins de Miami ont transigé l’arrêt-court Adeiny Hechavarria aux Rays de Tampa Bay.

En retour, les Marlins ont obtenu deux joueurs des ligues mineures: le droitier Ethan Clark et le voltigeur Braxton Lee.

Les Rays sont dans la course pour le titre dans l’Est de l’Américaine. Tim Beckham a joué à l’inter jusqu’ici. Il a maintenu une moyenne de ,278/,327/,437 avec 10 circuits et 31 points produits. Il a par contre été ralenti par des douleurs aux mains ces derniers temps.

Le nom de Hechavarria est inscrit sur la liste des blessés depuis le 10 mai en raison d’une élongation aux obliques gauches. Il a joué neuf matchs de rééducaton dans les ligues mineures au cours des 10 derniers jours.

Âgé de 28 ans, il a maintenu une moyenne de ,277/,288/,385 avec un circuit et six points produits avec 20 rencontres cette saison. Il n’a pas commis d’erreur au cours des ces 20 matchs.

En six saisons dans les Majeures avec les Marlines et les Blue Jays de Toronto, il a frappé pour ,255/,291/,337 avec 15 circuits et 183 points produits. De ses 573 coups sûrs, 124 l’ont été pour plus d’un but.

Lee évolue au niveau AA avec le club de Montgomery. Il affiche une moyenne de ,318 avec 16 points produits et 12 buts volés. Il est âgé de 23 ans.

Clark, un lanceur de 22 ans, a compilé une fiche de 3-2 et une moyenne de points mérités de 3,11 en 12 matchs avec le club de niveau A de Bowling Green.