SAINT-LOUIS — Randal Grichuk et Jedd Gyorko ont tous deux frappé la longue balle et produit trois points dans un gain de 8-2 des Cardinals de St. Louis face aux Reds de Cincinnati, lundi soir.

Grichuk a congé son deuxième circuit en deux matchs depuis son rappel du niveau AAA. Sa claque de deux points en quatrième manche était son sixième circuit de la saison.

Michael Wacha (4-3), qui a amorcé la journée avec une moyenne de points mérités de 8,17 à ses sept derniers départs, a limité les Reds à un point et six coups sûrs en six manches. Il a inscrit cinq retraits sur des prises et donné un but sur balles.

Après une absence de plus de deux mois en raison d’un problème à une épaule, le lanceur gaucher Brandon Finnegan (1-1) a fait un retour au jeu mais a dû quitter la rencontre en quatrième manche à cause d’une blessure au triceps gauche.

Finnegan a accordé trois points en première manche, et au total, il a accordé trois coups sûrs et quatre buts sur balles.

Phillies 1 Diamondbacks 6

Zack Greinke a livré cinq bonnes manches au monticule après un départ laborieux, Daniel Descalso a récolté trois points produits et les Diamondbacks de l’Arizona ont facilement défait les Phillies de Philadelphie 6-1.

Les Diamondbacks ont signé un 12e gain à leurs 14 dernières sorties et ont amélioré ce qui est déjà le meilleur début de saison de leur histoire (49-28). Ils ont également remporté une cinquième série consécutive à domicile et une neuvième cette saison, égalant le total enregistré en 2016.

Les frappeurs des Diamondbacks ont profité d’une mauvaise sortie de Nick Pivetta (1-4), marquants tous leurs points en moins de trois manches contre le droitier recrue.

Chris Herrmann a amorcé la rencontre avec un circuit et Greinke (9-4) a concédé un point et trois coups sûrs, avec cinq retraits au bâton.