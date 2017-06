NEWARK — Nico Hischier découvre que le fait d’avoir été le premier choix du repêchage de la LNH a ses bons côtés.

Depuis qu’il a été sélectionné par les Devils du New Jersey vendredi, Hischier a pris un vol entre Chicago et le New Jersey, a assisté à un match des Red Bulls de New York, de la Major League Soccer, et vu une partie des Yankees de New York.

Et ça, ce n’était que samedi et dimanche.

Le jeune joueur de centre a été invité à un émission radiophonique lundi, a rencontré le maire de Newark, Ras Baraka, s’est arrêté dans un fameux restaurant de la ville pour y déguster un sandwich nommé en son honneur et a vécu sa première conférence de presse au Prudential Center, le domicile des Devils.

Et pour ceux qui se questionnent en vue de la saison 2017-2018, le directeur général Ray Shero a laissé sous-entendre qu’un poste est disponible avec l’équipe.

Pas de pression.

C’est du moins ce que Shero et l’entraîneur-chef John Hynes disent à leur jeune joueur. Il n’y a aucune pression.

«C’est merveilleux, dit Hischier. C’est certain qu’à titre de premier choix, il y a une certaine pression, mais d’entendre les gens près de vous et faisant partie de l’organisation dire qu’ils ne vous imposeront pas de pression, c’est tout ce qui compte.»

Hischier compte retourner en Suisse bientôt et amorcer son entraînement en vue de la prochaine saison. Par ailleurs, il doit participer au camp de perfectionnement de l’équipe, à compter du 11 juillet.

Lorsque questionné sur ses objectifs en vue de la prochaine saison, Hischier veut d’abord se tailler une place avec l’équipe et il verra ensuite.

Hynes voit Hischier occuper une place sur le deuxième ou troisième trio au début du camp d’entraînement. L’entraîneur-chef des Devils prévoit utiliser au moins un vétéran sur son trio et que la chimie qui se dégagera pourrait servir à déterminer l’identité de ses coéquipiers de trio.

C’est un point de départ.

«Nous nous fions sur lui et nous prévoyons qu’il sera un élément important de notre équipe», a affirmé Hynes.

Par ailleurs, Shero a rapidement fait remarquer que les Devils ne s’attendent pas à voir Hischier produire à un rythme aussi effréné que Connor McDavid ou Auston Matthews, les deux derniers joueurs à avoir été sélectionnés au premier rang du repêchage.

«Nous voulons que Hico soit lui-même et je vous dirai que ça fera une différence, a déclaré Shero. Il ne viendra pas ici pour être un sauveur.»

«Je sais ce que je peux faire, mais je sais aussi que je dois travailler fort», reconnaît Hischier.