CHICAGO — Les Yankees de New York ont pu compter sur le retour au jeu du voltigeur Jacoby Ellsbury lundi soir, mais ils ont plus tard perdu les services du deuxième but Starlin Castro.

Ellsbury a été muté au champ centre et occupait le sixième rang du rôle des frappeurs des Yankees face aux White Sox de Chicago lundi soir. Inactif depuis le 24 mai en raison d’une commotion cérébrale, il avait participé à deux matchs de remise en forme au niveau AAA en fin de semaine.

Quant à Castro, il était revenu au jeu samedi après avoir été blessé à un poignet. Mais lundi, il a eu de la difficulté à se rendre jusqu’au premier coussin après avoir frappé un roulant en troisième manche, et il a quitté la rencontre, blessé à l’ischio-jambier droit.

Les Yankees connaissent des moments difficiles, ayant perdu 10 de leurs 12 dernières rencontres. Ils ont amorcé la journée au premier rang de la section Est de la Ligue américaine, à égalité avec les Red Sox de Boston.

Par ailleurs, les Yankees ont placé le nom du voltigeur Aaron Hicks sur la liste des blessés en raison d’une élongation du muscle oblique droit.

Hicks s’est blessé dimanche, en tentant de retenir son élan, et il pourrait être à l’écart du jeu pendant trois ou quatre semaines.

Hicks présente une moyenne au bâton de ,290 et son taux de présences sur les buts s’élève à ,398. Il a frappé dix coups de circuit et fait marquer 37 points.

Les Yankees ont aussi rappelé le joueur d’utilité Rob Refsnyder et le lanceur droitier Ronald Herrera de leur club-école de Scranton/Wilkes-Barre, au niveau AAA.

Dimanche, les Yankees avaient cédé le lanceur gaucher Tyler Webb et le voltigeur Mason Williams à ce même club-école.