BOSTON — Chris Sale a offert une performance dominante au monticule, Mitch Moreland a cogné un circuit en solo dans un troisième match d’affilée et les Red Sox de Boston ont défait les Twins du Minnesota 4-1, lundi soir.

Lors de ce duel entre deux des meilleures formations de la Ligue américaine, Dustin Pedroia a frappé deux coups sûrs et fait produire un point et Moreland a ajouté un sacrifice.

Après avoir servi un balayage de leur série de trois rencontres contre les Indians de Cleveland, ce qui leur a permis de s’emparer du premier rang de la section Centrale, l’attaque des Twins a été complètement tenue en échec par Sale et trois releveurs.

Sale (10-3) a alloué un point et quatre coups sûrs et inscrit neuf retraits sur des prises en six manches et un tiers. Cette performance lui a permis de porter à 155 son total de retraits au bâton, un sommet dans les Ligues majeures.

Craig Kimbrel a lancé en neuvième manche et signé un 21e sauvetage.

Le revers est allé au dossier de Jose Berrios (7-2), qui a concédé quatre points et huit coups sûrs en six manches et un tiers.

Dans la défaite, Chris Gimenez a cogné un circuit en solo.